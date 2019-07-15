Al Halife rejimi Bahreyn vatandaşlarını namaz kılmamaları için zorluyor

"Manama Voice" sitesinin haberine göre, Al Halife rejiminin Bahreyn halkına karşı yaptığı insanlık dışı eylemleri devam ediyor.

Bahreyn El-Vifak Cemiyeti bir bildiri yayınlayarak, Al Halife rejiminin Bahareyn vatandaşlarını polis merkezine çağırarak, tahrip edilmiş olan Caferi camisinde namaz kılmamaları için taahhüt aldığını duyurdu.

Yayınlanan bildiride, “Al Halife polisi Bahreyn vatandaşlarına bu taahhütlere uymamaları takdirde ağır cezalar alacaklarını söylemiş.” ifadesine yer verildi.

Bahreyn El-Vifak Cemiyeti, Al Halife’nin yaptığı cinayetlerini örtbas etmek amacıyla böyle bu girişimde bulunduğunu açıkladı.