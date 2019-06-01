Çavuşoğlu'dan Filistin açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Mekke'deki Safa Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. İslam Zirvesi'nde üye ülke liderlerine hitap etti.

Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Çavuşoğlu, Müslüman dünyası için barış, huzur ve refah dileklerini sundu.

Filistin meselesi

Çavuşoğlu, İİT'nin kuruluş nedeni olan Kudüs meselesinde aradan geçen 50 yıla karşın halen gelecek için karmaşık sorunlara sahip olduklarını anlatarak, "İslam dünyası, başta Filistin olmak üzere, hepimiz için son derece endişe verici meseleler söz konusu olduğunda sarsılmaz birliğe ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanlar arasındaki bölünme ve ayrışmaların, Filistin işgalini sürdürmeyi amaçlayanların işine yaradığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Uygulanabilir bir çözüme giden yol, ilgili BM kararlarına ve belirlenmiş parametrelere dayanmalıdır. Filistin'de tarihin yeniden yazılmasını, adaletin ekonomik çıkarlara değişilmesini, haysiyet ve meşruiyetin göz ardı edilmesini kabul etmeyeceğiz. Filistin ve Kudüs davası, her zaman hepimiz için asıl mesele olmaya devam edecek. 1967 sınırlarını esas alan, başkenti Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını sağlamayan herhangi bir barış anlaşması reddedilecek. Eğer Allah esirgesin, tarihi sorumluluğumuzu yerine getiremezsek Ümmet ve Allah önünde hesap veririz."

AA