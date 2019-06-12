Türkiye ile Fransa arasında kritik gelişme

Haber7'e göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle yarın Türkiye'ye gelecek.

Yapılan açıklamada, "Fransa Dışişleri Bakanı Sayın Jean-Yves Le Drian, Sayın Bakanımızın davetine icabetle, 13 Haziran 2019 tarihinde Türkiye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca "Görüşmelerde Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Avrupa Birliği üyelik süreci ele alınacaktır" ifadelerine yer verildi.