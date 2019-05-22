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22 Mayıs 2019 - 09:42

İran ile Endonezya'nın sağlık işbirliği artacak

İran ile Endonezya'nın sağlık işbirliği artacak

İsviçre'nin Cenevre kentinde İran ile Endonezya arasında sağlık alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 72. Dünya Sağlık Asamblesi sırasında İran ile Endonezya arasında sağlık alanında işbirliği anlaşması imzalandı. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki’nin huzurunda yapılan ikili anlaşmalar imza töreninde iki ülkenin sağlık bakanlığının üst düzey yöneticileri işbirliği anlaşmasına imza attı.

İmza töreninde konuşma yapan Bakan Nemeki, “Asya ülkeleriyle işbirliği, İran İslam Cumhuriyeti'nin temel önceliklerinden biridir.” dedi.

Said Nemeki, ABD’nin uyguladığı yaptırmlara değinerek, “Dost ve Müslüman bir ülke olan Endonezya, iki ülke arasında sağlık alanındaki münasebetleri eskisinden daha fazla geliştirebilir.” ifadesini kullandı.

İran ile Endonezya arasındaki anlaşmada karşılıklı olarak aşı ve ilaç üretimi, halk sağlığı, PHC, bulaşıcı hastalıklar, acil sağlık hizmetleri ile afet ve acil durum yönetimini içeren maddeler yer alıyor.

News Code 1878800
Muhammed BURHAN

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