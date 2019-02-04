  1. Siyaset
4 Şubat 2019 - 11:19

İran'da yeni "Sağlık Bakanı" belli oldu

İran'da yeni "Sağlık Bakanı" belli oldu

Said Nemeki toplam 259 oy sayısından 229 kabul oyu alarak İran’ın yeni Sağlık Bakanı oldu.

İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri bugün sabah saatlerinden beri başlayan yeni Sağlık Bakanı’na güvenoyu oturumunda aday isme karşı muhaliflerle katılanların yaptığı konuşmaların ardından oylarını pusulaya attılar.

Böylece açıklanan sonuca göre, bakanlığa aday olarak önerilen Said Nemeki toplam 259 oy sayısından 229 kabul oyu alarak İran’ın yeni Sağlık Bakanı oldu. Nemeki’ye ayrıca 25 ret oy ile 4 çekimser oy verildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün sabah saatlerinde önerilen bakan adayını savunmak için meclise giderek, milletvekillerine bir konuşma yapmıştı.

News Code 1876379
Kamran AZAR

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