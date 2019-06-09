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9 Haziran 2019 - 13:12

Tahran'da “İran Sağlık Fuarı” başladı

Tahran'da “İran Sağlık Fuarı” başladı

Bu sene 22’ncisi 8-11 Haziran tarihleri arasında Tahran’da düzenlenecek “İran Sağlık Fuarı”nın açılışı Sağlık Bakanı Sait Nemeki’nin katılımıyla gerçekleşti.

Bu sene 22’ncisi 8-11 Haziran tarihleri arasında Tahran’da düzenlenecek “İran Sağlık Fuarı”nın açılışı Sağlık Bakanı Sait Nemeki’nin katılımıyla gerçekleşti.

“Toplumun sağlığını geliştirmek için benzersiz bir performans” sloganıyla kapılarını ziyaretçilere açan fuarda (IRAN HEALTH 2019) ilaç, kozmetik, medikal ekipmanlar, sağlık teknolojisi ve diş hekimliği gibi alanlarda çeşitli ürünler sunulacak.

Söz konusu fuarda İran'ın tıbbi cihaz ve malzemeleri alanında ürettiği 23 ürün görücüye çıkarılacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'a karşı yaptırımlara rağmen fuara 15 yabancı şirket katılacak ve 47 yabancı heyet de ziyarette bulunacak.

News Code 1879124
Muhammed BURHAN

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