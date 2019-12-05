İranlı yetkili Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı ile görüştü

İran’ın Endonezya Büyükelçisi Muhammed Azad bugün sabah sattlerinde Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Maruf Amin ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Azad görüşmede İran ve Endonezya'nın politik, ekonomik ve kültürel alanlarındaki ilişkilerinin dostane olduğunu belirterek, bu ilişkilerin geliştirilmesini istedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin BM.74 Genel Kurulu toplantısına sunduğu “Hürmüz Barış Girişimi” planına dikkati çeken Azad, bölge ülkelerinin işbirliğiyle Orta Doğu'da barış, güvenlik ve huzurun sağlanacağını söyledi.

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Maruf Amin de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.