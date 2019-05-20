İran Sağlık Bakanı Cenevre'ye gitti

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, 72. Dünya Sağlık Asamblesi’nde katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre kentine gitti.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) en üst düzey karar alma organı olan 72. Dünya Sağlık Asamblesi, bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde başlıyor.
Said Nemeki, Dünya Sağlık Asamblesiyle eş zamanlı düzenlenecek 12. Bağlantısız Ülkeler Hareketi ve Doğu Akdeniz Sağlık Bakanları Toplantısı’nda konuşma yapacak.
Bakan Said Nemeki’nin toplantı sırasında Doğu Akdeniz ülkelerinin sağlık bakanlarıyla görüşmesi bekleniyor.
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