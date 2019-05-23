Ruhani, ülkedeki iş adamlarıyla görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün akşam saatlerinde bazı iş adamlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, son 40 yılda düşmanın İran’a uyguladığı güvenlik ve terör baskıları, askeri savaşla kültürel ve ekonomik komplolarına atıfta bulunarak, günümüzde bu baskıların en fazla ekonomik alanda yoğunlaştığını ve bununla birlikte ekonomik gelişmeye engel olduğu gibi halka baskıyı da arttırmayı hedeflediğini bildirdi.

Düşmanların petrol satışını ve ülkenin bankacılık ilişkilerini engellemeye çalıştığını açıklayan Ruhani, hükümetin halka uygulanan bu ekonomik baskıyı azaltmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bütün komplolara ve düşmanlıklara rağmen dış ilişkiler konusunda başarılı bağlantılar kurduklarını belirten Ruhani “Her zaman bölgede barış ve güvenlik sağlamayı istedik” dedi.

Ruhani, baskılara rağmen eğitim ve sağlık alanlarında çok büyük adımlar atıldığını ve bunların göz ardı edilmesinin mümkün olmayacağını belirterek, halka çeşitli alanlarda verilen hizmetlerin devam edeceğini söyledi.