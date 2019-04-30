Ruhani: İran petrol ihracatını güçlü biçimde sürdürecek

Tahran'da "İşçi ve Emekçi Haftası" dolayısıyla düzenlenen festivale katılan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, burada işçilere hitap ederek onları takdir etti.

Ruhani, ABD'nin İran yaptırımlarını değerlendirerek, "ABD’nin bize karşı uyguladığı yaptırımlardan temel amacı döviz gelirimizi düşürmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "İster hükümet olsun ister işveren, işçi, girişimci veya farklı üretim sektörü olsun mevcut durumda ağır bir yük taşıdığımızın farkına varmalıyız." ifadesini kullandı.

"İran olarak, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme kararının yanlış olduğuna inanıyoruz ve bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz." diyen Ruhani, ABD’li üst düzey yetkililerin önümüzdeki aylarda İran'ın petrol ihraç etmeye devam edeceğine tanık olacağını kaydetti.

Hasan Ruhani, İran'ın petrol ihracatını güçlü biçimde sürdüreceğini açıklayarak, "Ne yzaık ki bazı ülkeler ABD’nin baskılarından dolayı geri çekiliyor. Bu da ABD’nin daha da baskı yapmasını sağlıyor. Ancak İran halkı devrim döneminde ve Nisan 1980'de ABD’nin ülkemize karşı yürütttüğü Kartal Pençesi Harekatı'nda zafer kazanmıştı." diye konuştu.