Ruhani ile Katar Emiri telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin aradığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi karşısında hiçbir engel olmadığını ifade etti.

İran’ın bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için her türlü yardıma hazır olduğunu belirten Ruhani, bölgesel meselelerin diyalog yoluyla çözülmesini temenni etti.

Hasan Ruhani, ABD’nin İran’ın petrol satışını hedef almakla bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeyi düşündüğünü bildirerek, “Bölgede dost ülkelerin siyasi işbirliği sayesinde Fars Körfezi’nde güven ve istikrarın sağlanmasını ümit ederiz” dedi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da dikkati çeken Cumhurbaşkanı Ruhani, “İslam ülkeleri birlik ve beraberlik içerisinde Siyonist Rejim’e baskı uygulayarak, masum Filistinlilere yapılan katliamı önlemelidir” ifadesini kullandı.