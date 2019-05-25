Zarif'ten ABD'nin Ortadoğu'ya ilave asker kararına sert tepki

İslamabad’a resmi bir ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, bugün sabah saatlerinde Tahran’a dönmeden önce ABD ordusunun bölgedeki askerlerini arttıracağı iddialarına ilişkin İRNA’ya yaptığı açıklamada, “ABD’liler düşmanca siyasetlerini haklı çıkarmak ve Fars Körfezi’nde kriz yaratmak için böyle iddialar öne sürüyorlar.” dedi.

ABD ordusunun bu tür iddialarının tehlikeli olduğunu belirten Zarif, “Bölgedeki ABD askerlerinin artması uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor. Bunun ele alınması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif, Pakistan'a yaptığı iki günlük ziyareti ardından bugün sabah saatlerinde bu ülkeyi Tahran'a doğru terketti.