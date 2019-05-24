Zarif: Terörist lakabı Trump'a çok yakışıyor

Pakistan'daki temaslarını sürdüren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, basın mensuplarına açıklama yaptı.

İslamabad ziyaretini değerlendiren Zarif, “Burada yapılan görüşmelerde ABD'nin İran karşıtı eylemleri ve ekonomik savaş başta olmak üzere onların ekonomik terörizm olan ekonomik baskı yaratma çabalarını konuştuk. Ayrıca başka ülkelerin Amerika'nın aşırı talepleri ve zorbalığına karşı nasıl durabileceğini ele aldık.” dedi.

Bakan Zarif, “Burada İslam ülkelerinin Yüzyılın Anlaşması gibi Amerikan-Siyonist planlara karşı işbirliği kurma gerekliliği üzerinde fikir alışverişinde bulunduk.” ifadesini kullandı.

“Pakistan hükümetinin İran'ın görüşlerini tam olarak anlamasından dolayı çok memnunuz.” diyen Zarif, İslamabad yönetiminin ABD’nin İran yaptırımlarının kabul edilemez olduğuna inandığını aktardı.

Bakan Zarif, İran halkına hakaret eden ABD Başkanı Donald Trump’ın skandal sözlerine tepki göstererek, “Trump ifadeleriyle önce İran tarihi bilmediğini, ikincisi de İran halkını tanımadığını gösterdi; diğer yandan da İran halkına destek verme iddialarının gerçekleri yansıtmasığını kanıtladı." açıklamalarında bulundu.

Trump’ın birkaç gün önce İran'ın sona ereceğini ileri sürdüğüne atıfta bulunan Zarif, “Bu asla gerçekleşmeyecek, tersine İran halkı onun sonuna tanık olacak; İran her zaman varlığını sürdürecektir.”

Dışişleri Bakanı Zarif, İran halkını "terörist" olarak nitelendiren Trump'ın skandal suçlamasına tepki göstererek, bu lakabın kendisine çok yakıştığını sölyedi.