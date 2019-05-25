Pakistan'da Zarif'in onuruna iftar ziyafeti

İslamabad’a resmi bir ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki heyet Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’nin davetlisi olarak burada düzenlenen iftar programına katıldılar.

Bakan Zarif, İslamabad temasları kapsamında, Pakistan Başbakanı İmran Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Ordu Komutanı Orgeneral Cavid Kamar Bajva ve ülkenin Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser ile bir araya gelerek ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Zarif, İslamabad Havalimanı'nda İran medyasına yaptığı açıklamada, komşu ülkelerle iyi ilişkilerin dış politikanın önceliği olduğunu belirtmişti.

Zarif ayrıca, ABD yaptırımlarının uluslararası düzeni hedef aldığını ve tüm ülkelerin buna karşı mücadele etmesi gerektiğini söylemişti.