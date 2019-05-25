Zarif'ten "Mike Pompeo ile telefon görüşmesi" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 2016’da 10 Amerikan denizcinin İran sularına gelmesi ve serbest bırakılması gibi bir krizin hızlı bir şekilde çözülüp çözülemeyeceğine dair Reuters’e yaptığı açıklamada “Hayır, bölye bir kriz nasıl çözülebilir ?” dedi.

Zarif, “Pompeo, İran'la ilgili her açıklamasında bana saygısızlık ediyor. Neden onunla telefonda görüşmeliyim ki?” diye konuştu.

Reuters’in haberine göre, İran’ın BM Daimi Temsilciliği bugüne kadar Zarif ile Mike Pompeo arasında doğrudan bir görüşme gerçekleşmediğini açıklamıştı.