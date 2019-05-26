Zarif: Fars Körfezi ülkeleri ile ilişkilerde denge sağlamak istiyoruz

Irak Dışişleri Bakanı Ali el-Hakim ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran-Bağdat ilişkilerini değerlendirdi.

Resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat’a giden Dışişleri Bakanı Zarif, Iraklı mevkidaşı Ali el-Hakim ile bir araya geldi. Zarif ile Hakim, görüşme ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Zarif, “Tahran olarak tüm Fars Körfezi ülkeleriyle ilişkilerde denge sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda bölgedeki son gelişmeler hakkında iyi görüşmeler yapmaktadır.” dedi.

İran’ın nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini belirten Bakan Zarif, ABD’nin bölgedeki eylemlerinin Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uymadığına dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam saatlerinde Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile iki ülkenin ve bölgenin savaş tehditlerinden korunması meselesini görüşmüştü.