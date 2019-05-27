Trump: Tahran isterse müzakereye hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere 4 günlüğüne başkent Tokyo'ya gitti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Japonya'da ortak bir basın toplantısı düzenleyen Donald Trump, İran hakkında ABD'nin ülkede rejim değişikliğine yönelik bir amacının olmadığını iddia etti.

Trump ayrıca, Washington’un Tahran’la müzakere yapmak istediğini öne sürdü.

Tahran'la anlaşma yapacaklarını düşündüğünü söyleyen Trump, “Eğer Tahran müzakereye hazırsa, Washington da müzakere etmek için hazır.” dedi.

Russia Today'e göre; Donald Trump, “Ne olacağını görmek için bekliyoruz. Kimse korkunç bir olay istemez, özellikle ben.” şeklinde konuştu.