Trump Çin'e kapıyı kapatmadı

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, dört günlük resmi ziyaret için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Trump, İmparatorluk Sarayı'nın avlusunda düzenlenen karşılama töreninde Japon İmparator Naruhito ile kırmızı halı üzerinde yürüdü. Trump, İmparator Naruhito ile 1 Mayıs'ta tahta çıktığından bu yana bir araya gelen ilk devlet lideri oldu.

"Gelecekte bir anlaşma"

ABD Başkanı Donald Trump, dört günlük resmi ziyaret için bulunduğu Japonya'da, Çin'e açık kapı bıraktı. Trump, ülkesinin Çin ile bir ticaret anlaşması yapmaya henüz hazır olmadığını ancak iki ülkenin günün birinde bir anlaşma imzalayabileceği ihtimalini açık bıraktığını belirtti. Çin'den on milyonlarca dolar gümrük vergisi aldıklarını dile getiren Trump, "yüz milyarlarca dolar vergi ödemeyi sürdürebileceğine inanmadığı" yorumunda bulundu.

Şi ile görüşebilir

Trump, gelecek ay Japonya’da yapılacak G-20 zirvesinde Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir araya gelmeyi umduğunu da ifade etti. ABD Başkanı, 8 Mayıs’ta, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuş, Çin de buna cevap olarak 60 milyar dolar değerindeki ABD mallarına yüzde 5 ila yüzde 25 ilave gümrük vergisi getirildiğini açıklamıştı. Vergiler 1 Haziran’da yürürlüğe girecek.

İran’a mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyarette bulunduğu Japonya'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Iran'da bir rejim değişikliği arayışı içinde olmadığını söyledi. Tahran'la anlaşma yapacaklarını düşündüğünü söyleyen Trump, “İran’dan birçok insan tanıyorum, bunlar harika insanlar. İran'ın aynı liderlikle harika bir ülke olma şansı var. Rejim değişikliği aramıyoruz, nükleer silah istemiyoruz, sadece bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum” dedi.

Japonya'ya dev satış

ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’ya yaptığı dört günlük gezi sırasında Japonya’nın ABD’den 105 adet F-35 savaş uçağı alacağı açıklandı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin askeri harcamaları artırdığı ve ülkenin pasifist anayasasını değiştirmek istediği biliniyor. Japonya, bu uçakları satın almasının ardından dünyanın en büyük F-35 filosuna sahip olacak.