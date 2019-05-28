İran geniş kapsamlı “Dünya Kudüs Günü” gösterilerine hazırlanıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ile Kudüs ve İntifada Kurumu Başkanı General Ramazan Şerif, “Dünya Kudüs Günü” dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, "Siyonitlerin Filistin topraklarını gasp etmek için tüm güçlerini ve müttefiklerini kullanmış olsalar da yine Filitin halkı sahanın ana galibidir." dedi.

Siyonistlerin Filistin halkının direnişinden dolayı geri çekildiğini ve kendi etraflarında bir duvar inşa ettiğini belirten General Şerif, Siyonistlerin saldırganlığına taşla karşılık veren Filistinliler bugün roket kullanıyorlar. Yeni nesil Filistinliler öncekilerden daha kararlılar." ifadesini kullandı.

General Şerif sözlerine şölye devam etti:

"Günümüzde barış müzakeresi ile Arap ülkelerinin Filistin davasına yardım konusu unutulmuştur. Filistin halkı kafirlere karşı direniş ve cihadı seçtiği için Siyonistler abluka altındaki Gazze'ye karşı kolay bir şekilde askeri saldırı gerçekleştiremez ve derhal geri çekilirler."

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, bu seneki "Dünya Kudüs Günü" gösterisinin "Yüzyılın anlaşmasının başarısızlığı ve Filistin davasının istikrara kavuşması" sloganıyla İran ve diğer ülkelerde düzenleneceğini açıkladı.

Son 40 yıldır Ramazan ayının son cuması “Dünya Kudüs Günü” olarak kutlanmaktadır.

