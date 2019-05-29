Dünya Kudüs Günü gösterilerinde “Yüzyılın Anlaşması" kınanacak

Lübnan Hizbullah Hareketi’nin Afrika-Arap ülkeleri sorumlusu Hasan İzzeddin Mehrnews'a verdiği röportajda Filistin meselesine dair açıklamalarda bulundu.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştaya ilişkin Hasan İzzeddin, “Ne Trump ne de başka birinin Filistin davasını ortadan kaldırmak için bir anlaşma yapacağına inanmıyorum. Filistin davasına karşı komplo kurmakla uğraşan Donald Trump ve Fars Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkeleri özellikle Bahreyn, BAE ve Suudi Arabistan’ın çabaları da sonuçsuz kalacaktır. Aslında bu ülkeler, Siyonist Rejim’i destekleyerek dikkatleri ana düşman İsrail’den başka yere çekmeye çalışıyorlar, ancak bunu yapabilecek güçte değiller.” dedi.

Bahreyn’deki ekonomi çalıştayın ölü olarak hayata adım attığını sölyeyen İzzeddin, “Filistin direniş grupları ve Filistin Ulusal Yönetimi’nden hiçbir isim bu çalıştaya katılmayacak. Tek taraflı yapılacak toplantının sonuçlarını da İslam ümmeti ve Arap milleti asla kabul etmeyecektir.” ifadesini kullandı.

Hizbullah yetklisi, bu seneki Dünya Kudüs Günü’nde ABD Başkanı Donlad Trump’ın planı “Yüzyılın anlaşması”nın kınanacağını açıklayarak, “Bu yılkı gösteriler halkın yoğun katılımıyla birlikte Filistin direniş grupları ve intifadaya destekle özel olarak gerçekleşecek.” diye konuştu.

Ramazan sonrası Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklanması beklenen "Yüzyılın anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Muhabir:

Mohammad Fatemizadeh