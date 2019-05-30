İran'dan "Yüzyılın Anlaşması'nın uygulanmasına engel olun" çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla bir bildiri yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Dünya Kudüs Günü, 70 yıl boyunca Siyonist rejimin saldırganlığı ve cinayetlerinden dolayı yerinden edilmiş Filistin halkının mazlumluğunun göstergesidir.

Filistin’in işgali, Gazze halkına insanlık dışı baskılar, Kudüs’ün tamamen Yahudileştirilmesi, Batı Şeria’da yerleşim yerlerinin inşa edilmesi, Yahudi olmayan sakinlerin zorla yerinden edilmesi, Filistinlilerin Kudüs'ün kutsal yerlerine gitmekten yoksun bırakılması, Siyonist rejimin geçtiğimiz yıllar içerisinde Filistin topraklarında işlediği suçlar arasında yer almaktadır.

Filistin ve bölgenin mevcut koşulları, müslüman ülkelerin Siyonist rejime karşı daha fazla birlik ve dayanışma içinde İslam ülkelerinin bölünmesi için kurulan komplolara karşı uyanıklı olmalarının yanı sıra “Yüzyılın Anlaşması” olarak bilinen planının uygulanmasına engel olmalarını gerektiriyor. Bu önemin gerçekleşmesi takdirde Filistin büyük başarı elde edip işgalciler de ebedi hüsrana uğrayacaklar.

İran İslam Cumhuriyeti, Filistinli mültecilerin geri dönmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarında referandum düzenlenerek, tüm sakinlerin bu referanduma katılması takdirde bölgede barış ve güvenliğin sağlanacağına inanmaktadır.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca Filistin halkının İsrail’e karşı mücadelelerini takdir ederek, İran da dahil olmak üzere dünyadaki bütün müslümanları her yıl olduğu gibi "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşlerine katılmaya çağırdı.