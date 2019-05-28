Zarif, Azerbaycan’a gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi’nin Azerbaycan haber ajansı Trend’e yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yakın gelecekte Bakü’yü ziyaret edecek.

Musevi, ziyaretin tarihine ilişkin net bir bilgi vermedi.

Bugün düzenlediği basın toplantısında da İran'ın diplomasi alanında yeni bir aşamaya girdiğini açıklayan Musevi, diğer devletlerle ikili ilişkilerin daha çok geliştirilmesi amacıyla Dışişleri Bakanı Zarif’in bölgedeki ülkelere gerçekleştirdiği ziyaretlerin devam edeceğini belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, geçtiğimiz günlerde Hindistan ve Çin gibi bazı Asya ülkelerini ziyaret ederek, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüşmüştü.