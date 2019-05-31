Bugün Müslümanlar Kudüs için bir araya geliyor

Dünya Kudüs Günü, 7 Ağustos 1979’da İran İslam Cumhuriyeti Kurucusu Ayetullah Seyyid Ruhullah Humeyni (r.a) tarafından Filistin halkını desteklemek için resmi bir gün olarak seçilmiştir.

Kudüs Günü ile ilgili İmam Humeyni'nin mesajı şu şekilde:

“Yıllardır işgalci İsrail’in tehlikesine değiniyorum. Bu rejim bugünlerde Filistinli bacı ve kardeşlerimize yönelik acımasız saldırılarını yoğunlaştırmıştır. Bilhassa Güney Lübnan'da; Filistinli mücahitleri ortadan kaldırabilmek için evleri teker teker bombalıyorlar.

Dünyadaki tüm Müslümanlar ve İslami devletlerden işgalciler ve destekçilerinin ellerini kesmek için güçlerini birleştirmeye çağırıyorum.

Kadir gecesi olarak da sayılan Ramazan ayının son Cuma günü Filistin halkının kaderini belirleyebilecek bir gün olabilir. Müslümanlar bu günü ‘Kudüs Günü’ olarak seçmeli ve tören düzenleyip Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve yasal haklarını desteklediklerini ilan etmeli.”

İmam Humeyni, bu mesajı işgalci İsrail güçlerinin Kudüs’teki Mescid-i Aksa camisine yaptığı saldırı ve Güney Lübnan’ın bombalanmasına tepki olarak yayınlamıştır.

Böylece Ramazan ayının son cuması Uluslararası Dünya Kudüs Günü olarak duyarlı Müslümanlar tarafından, vazifelerini eda etmek için sokaklarda ve meydanlarda Filistin halkının yanında olduklarını göstermek amacıyla ve onların yasal haklarını savunmak adına yürüyüşler yapılmaya başlandı.

1978 yılında düzenlenen ilk Dünya Kudüs Günü yürüyüşünden sonra, o dönemdeki Filistin’in Tahran Büyükelçisi eski Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat’ın mesajını okudu.

Dünya Kudüs Günü'ne ilişkin İran İslam Devrimi Lideri Seyyid Ali Hamanei’nin görüşü şöyle:

“Bana göre Kudüs Günü yürüyüşleri İsrail rejiminin saldırılarına maruz kalan Filistin halkının kendilerini yanlız hissetmemesine ve direniş göstermelerine sebep oluyor.”

Medya kuruluşlarına göre, Kudüs Günü etkinlikleri 80'den fazla İslami ve İslami olmayan ülkede yapılıyor.

''Filistin halkının desteklenmesi'', ''Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşması'' ve ''Kudüs'ün işgalden kurtarılması'' amacını taşıyan etkinlikler, Tahran başta olmak üzere İran'ın dört bir köşesinde halkın yoğun katılımıyla düzenleniyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ile Kudüs ve İntifada Kurumu Başkanı General Ramazan Şerif, konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, Kudüs Günü etkinliklerinin, "Yüzyılın anlaşmasının başarısızlığı ve Filistin davasının istikrara kavuşması" sloganıyla İran genelinde düzenleneceğini bildirmişti.