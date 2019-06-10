Bakü'de "Dünya Kudüs Günü" gösterileri gerçekleşti

İsrail'in Bakü Büyükelçiliği önünde Azerbaycan İslam Partisi mensupları tarafından "Dünya Kudüs Günü" çerçevesinde bir protesto gösterisi düzenlendi. Gösterilerde İsrail ve Amerika protesto edilirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen planına tepkiler dikkat çekti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de “ABD ve İsrail'ye ölüm”, “Kudüs müslümanların ilk kıblesi” ve “Kudüs’ün özgürlüğü” pankartları taşıyan göstericilere polis tarafından müdahale edildi.

Bakü'de Siyonist elçilik önünde gösteri düzenleyen Azerbaycan İslam Partisi üyesi gruba müdahale eden polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Kudüs Günü münasebetiyle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bazı siyasi ve sosyal örgütleri tarafından, Siyonist rejimin ABD desteğiyle Filistin’de işlediği cinayetleri protesto etmek amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantılara katılanlar ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan planını kınayarak, bunun Filistin halkının haklarını ihlal ettiğini dile getirdiler.