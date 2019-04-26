Trump ABD'nin gerçek yüzünü tüm dünyaya gösterdi

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah İmami Kaşani’nin imamlığında eda edildi. ABD'nin son İran yaptırımlarını eleştiren Ayetullah İmami Kaşani, "Düşman yaptırımlarla ulusumuza karşı çok fazla ihanet yapmıştır. Amerikalılar İslam Devrimi’nin ilk günden beri milletimizle düşman oldu, fakat iktidardaki Washington hükümeti ve aklı başında olmayan başkanı (Donlad Trump) ABD’nin İran’la düşmanlığını ve ülkesinin gerçek yüzünü herkese gösterdi." dedi.

Ayetullah İmami Kaşani, "Eğer vatandaşlar ile yetkililer yaptırımlara karşı birliktelikle hareket ederse sorunların üstesinden gelebiliriz. Ayrıca ülkede işbirliği ve empati olduğu takdirde yaptırımların etkisini en aza indirebiliriz." ifadesini kullandı.

ABD’nin Devrim Muhafızları karşıtı kararına tepki gösteren Ayetullah İmami Kaşani, "Bu ülke Devrim Muhafızları Ordusu’nu terörist ilan etti, ancak teröristin kim olduğunu bilmeliyiz! Terörist Amerika’da ve onların yaptığı eylemlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah İmami Kaşani, İran Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca İslam'ı, İran halkını ve ülkeyi savunduğunu belirterek, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yaptığı olumlu eylemlere tüm dünyanın tanık olduğuna dikkati çekti.

Suudi Arabistan'da 37 kişinin idam edilmesine ilişkin Tahran Cuma Namazı geçici hatibi, "Bu masum insanların katledilmesi, Amerika ve Al Suud için büyük bir utanç lekesidir. Tüm dünya caniler ve teröristlerin kim olduğunu iyi biliyor. Trump, Al Suud'un insanlığa karşı olan eylemleri destekleyerek Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek kimliğini ortaya koydu." diye konuştu.