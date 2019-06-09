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9 Haziran 2019 - 12:12

Suriye ordusu 130 teröristi etkisiz hale getirdi

Suriye ordusu 130 teröristi etkisiz hale getirdi

Suriye ordusunun Hama vilayetinin kuzeyinde düzenlediği operasyonlar sonucu en az 130 terörist etkisiz hale getirildi.

Youm7 gazetesinde yer alan habere göre, Suriye ordusunun düzenlediği son operasyonlar sonucu Hama vilayetinin kuzey ve kuzeydoğusunda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Son üç gün içerisinde yapılan operasyonlarda Hama’nın kuzeyinde en az 130 terörist öldürüldü. Nusra Cephesi’ne bağlı bir intihar eylemcisi de etkisiz hale getirildi.

Nusra Cephesi’ne bağlı güçlerin “Jalamah” bölgesine saldırı düzenlediği fakat bu saldırıların Suriye güçleri tarafından geri püskürüldüğü belirtildi.

News Code 1879120
Ruya FEREYDUNI

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