İran, Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini olumlu karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü seyyid Abbas Musevi, Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını memnuniyetle karşılayarak, bu ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev için başarılar ve Kazak halk için de refah, kalkınma ve huzur diledi.

Musevi, "İran İslam Cumhuriyeti ve Kazakistan arasındaki mevcut ilişkilerin eskisi gibi Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev döneminde de olumlu bir şekilde devam eetmesini temenni ediyorum." dedi.

Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri geçtiğimiz 9 Haziran'da 7 adayın katılımıyla gerçekleşmişti.

Bu ülkede Merkezi Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'ın desteklediği Kasım Cömert Tokayev'in kazandığını açıkladı. Tokayev, oyların yüzde 70,8'ini alarak zaferini ilan etti.