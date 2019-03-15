Kazakistan’dan İran ile Avrasya ülkelerinin dev ticari anlaşmasına onay

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, “İran ile Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında serbest ticaret bölgesinin kurulmasını sağlayan anlaşma Kazakistan mecliside onaylandı.” dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dalenov, “Bu anlaşmanın uygulanmasıyla Kazakistan’ın ticari mallarının İran pazarına ihracatı artacaktır.” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Dalenov, İran ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 516 milyon dolar olduğunu sölyedi.

Söz konusu anlaşma kapsamında imza atan ülkeler için gümrük vergisi mufiyeti uygulanacak.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), 29 Mayıs 2014'te Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan bir antlaşma ile temelleri atılan siyasi ve ekonomik bir birliktir.