Türkiye, Avrupa'nın ödeme mekanizmasına dahil olmak istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi anlaşmasını sonuca ulaştırdığını söyledi.

Konya ilişkin Bakan Çavuşoğlu, "ABD yaptırım adımı atarsa, biz de karşılığını veririz." açıklamasını yaptı.

Umman Denizi'nde yaşanan olayları değerlendiren Çavuşoğlu, "Körfezdeki saldırılar gerçekten endişe verici. Biz kimseyi korumuyoruz ama birkaç saati içerisinde suçlunun gösterilmesini de doğru bulmuyoruz. Ciddi bir incelemenin yapılması gerekiyor." dedi.

NTV'ye göre Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını doğru bulmadıklarını ifade ederek, "İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler İran'la INSTEX gibi bir mekanizma kurdu. Biz de buna mı dahil olacağız yoksa özel bir anlaşmamı oluşturacağız göreceğiz. Biz İran'la asırlardır komşuyuz. Biz birçok konuda ticaretimizi devam ettiriyoruz." diye konuştu.