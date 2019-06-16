Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hüküm giydi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, lüks restoranlarda yediği yemek masraflarını devlet harcaması olarak gösterdiği suçlamasını kabul ederek savcılarla anlaşma yoluna gitmişti.

İsrail Başsavcılığı, Sara Netanyahu'nun söz konusu davayı kapatmak için 15 bin dolar artı ek bir ücret daha ödeyeceğini duyurdu.

Geçen yıl hakkında iddianame hazırlanan Sara Netanyahu'ya kendi evinde aşcı olmasına rağmen lüks restoranlarda birçok kez yemek yediği ve bunu devlet harcaması olarak gösterdiği suçlaması yöneltilmişti.

Kaynak: Haber7