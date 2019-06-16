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16 Haziran 2019 - 14:58

Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hüküm giydi

Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hüküm giydi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu devlet fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle 15 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, lüks restoranlarda yediği yemek masraflarını devlet harcaması olarak gösterdiği suçlamasını kabul ederek savcılarla anlaşma yoluna gitmişti.

İsrail Başsavcılığı, Sara Netanyahu'nun söz konusu davayı kapatmak için 15 bin dolar artı ek bir ücret daha ödeyeceğini duyurdu.

Geçen yıl hakkında iddianame hazırlanan Sara Netanyahu'ya kendi evinde aşcı olmasına rağmen lüks restoranlarda birçok kez yemek yediği ve bunu devlet harcaması olarak gösterdiği suçlaması yöneltilmişti.

Kaynak: Haber7

News Code 1879291
Ruya FEREYDUNI

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