İsrail'de Netanyahu karşıtı protesto

Sozcü'ye göre, İsrail’de geçen ay yapılan seçimlerden zaferle ayrılan Başbakan Netanyahu’nun kendisine dokunulmazlık vermesi ve Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini sınırlandırması ülkede büyük bir tepki yarattı. Kendisi ve eşinin yolsuzluk yaptığına dair soruşturmanın devam etmesine rağmen Netanyahu, kendisine dokunulmazlık verilmesini öngören tasarıyı gündeme getirdi.

Fakat Netanyahu’nun bu kararı büyük tepki çekti. Dün İsrail’in sol partileri ve Netanyahu’ya karşı olan kitle Tel Aviv’de geniş kapsamlı bir yürüyüş gösterdi. İsrail’de ilk defa sol gruplar bir araya gelerek Netanyahu’yu eleştirdi. Reuters, etkinliğe yaklaşık 20.000 kişinin katıldığını duyururken organizasyonu düzenleyenler 80.000 kişinin yürüyüşe katıldığını iddia etti.

Reuters haber ajansının çektiği fotoğraflarda üzerinde, “Suç Bakanı” yazan ve Netanyahu’nun fotoğrafının yer aldığı fesler giyen İsrailliler dikkat çekti.