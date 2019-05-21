Netanyahu, Bahreyn'i bir İsrail adasına dönüştürmek istiyor

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin uluslararası ilişkiler danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner Bahreyn’de Yüzyılın Anlaşması’nın tanıtımını yapacağını bildirdi." dedi.

Hüseyin Emir Abdullahiyan'nin paylaşımında, "Netanyahu, Bahreyn'i bir İsrail adasına dönüştürmeye çalışıyor ve Riyad da Bahreyn'in Yüzyılın Anlaşması’nın ağır bedelini ödemesini istiyor. Kendi halkına cinayet politikası yürüten El Halife rejimi Filistin halkına da hainlik yapmaktadır." ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray basın ofisinden dün yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.