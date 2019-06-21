Suudi Arabistan'dan Hudeyde Limanı'na yoğun hava saldırısı

Almasirah kanalına göre, Al Suud rejimi, Yemen'deki liman kenti Hudeyde için sağlanan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları Hudeyde’ye yönelik yeni bir hava saldırısı düzenleyerek bazı bölgeleri vurdu.

Daha önce, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Suudilerin defaatle ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söylemişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.