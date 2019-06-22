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22 Haziran 2019 - 11:13

Uluslararası Af Örgütü'nden Suudi Arabistan'a eleştiri

Uluslararası Af Örgütü'nden Suudi Arabistan'a eleştiri

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Al Suud rejiminin Suudi Arabistan’da gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerini eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) yazılı açıkama yaparak, Al Suud rejiminin Suudi Arabistan’da gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerini sert bir şekilde eleştirdi.

Suudi Arabistanlı insan hakları aktivisti Nesime es-Sade’nin gözaltına almasının değerlendirildiği açıklamada, “11 ay geçmesine rağmen bu kadın hakkında hiçbir suç duyurusu veya yargılama olmadan hâlâ Suudi Arabistan hapishanesinde tutuklu bulunyor.” belirtildi.

Söz konusu açıklamada, “Nesime’nin suçu Suudi Arabistan'da insan haklarını ve kadın haklarını savunmaktır.” denildi.

Geçtiğimiz Ağustos 2018’de Suudi Arabistan’da güvenlik güçleri insan hakları alanında faaliyet yürüten bazı kadın aktivistlerin evlerine baskınlar düzenleyerek birkaç kadını gözaltına almıştı.

News Code 1879427
Muhammed BURHAN

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