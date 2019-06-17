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17 Haziran 2019 - 11:00

Yemen: Suudi askeri üslerini hedef almaya devam edeceğiz

Yemen: Suudi askeri üslerini hedef almaya devam edeceğiz

Yemen Bilgilendirme Bakanı Zayfullah eş-Şami, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait askeri üslerini hedef almaya devam edeceklerini açıkladı.

Al Masirah kanalına göre, Yemen Bilgilendirme Bakanı Zayfullah eş-Şami, gündemdeki gelişmeleri değerlendirerek, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait askeri üslerini hedef almaya devam edeceklerini söyledi.

Eş-Şami, müzakerelerin başarısız kaldığı ve diplomatik bir şekilde anlaşmaya varamadıkları için askeri düzeyde böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Yemenli yetkili konuya ilişkin olarak, “Suudi Arabistan ile BAE’nin Yemen'e yönelik saldırıları devam etmesi halinde biz de düzenlediğimiz operasyonları yoğunlaştırarak, askeri üslerini hedef almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

News Code 1879303
Ruya FEREYDUNI

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