Yemen: Suudi askeri üslerini hedef almaya devam edeceğiz

Al Masirah kanalına göre, Yemen Bilgilendirme Bakanı Zayfullah eş-Şami, gündemdeki gelişmeleri değerlendirerek, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait askeri üslerini hedef almaya devam edeceklerini söyledi.

Eş-Şami, müzakerelerin başarısız kaldığı ve diplomatik bir şekilde anlaşmaya varamadıkları için askeri düzeyde böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Yemenli yetkili konuya ilişkin olarak, “Suudi Arabistan ile BAE’nin Yemen'e yönelik saldırıları devam etmesi halinde biz de düzenlediğimiz operasyonları yoğunlaştırarak, askeri üslerini hedef almaya devam edeceğiz." diye konuştu.