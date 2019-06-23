Real Madrid kadın futbol takımı kuruyor

TRT Spor'a göre, Real Madrid, Tacon Kulübü’nün haklarını 500 bin Euro’ya aldı ve Kadınlar Ligi’nde oynama hakkı elde etti.

Barcelona ve Atletico Madrid’in ardından artık Real Madrid’in de bir kadın futbol takımı olacak.

Dünyada kadın futbolunda yükselen bir trend var. İspanya'da geride bıraktığımız sezon Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanan Kadınlar Lig finalini 60 bin taraftar takip etmişti.

Real Madrid’in transfer listesi epey kalabalık. Kulübün, transfer piyasasına büyük bir hareket getirmesi bekleniyor.