Hindistan: İran ile ticareti durdurmadık

Sputnik'e göre, Hindistan hükümeti resmen İran İslam Cumhuriyeti ile ikili ticareti durdurma kararı almadığını açıkladı.

Gündemdeki konuları değerlendiren Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar İran’la ticari ilişkilerin kesilip kesilmediğine ilişkin sorulan soruya, “Hindistan'ın İran'la münasebetleri bağımsızdır. İki ülke arasındaki ilişkiler hiçbir üçüncü ülkeden etkilenmez.” yanıtını verdi.

Hindistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin İran’la ticari ilişkilerinin devam edeceğini dile getirdi.

İran’ın Asya’daki en büyük petrol müşterisi olan Çin ve Hinsidtan geçenlerde ABD'nin yaptırımlarına uymayacağını ve İran’dan petrol alımını kesmeyeceğini bildirmişti.