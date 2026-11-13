İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava-Uzay Kuvvetleri, Sirik’teki bir telekomünikasyon kulesine düzenlenen hava saldırısına karşılık olarak Bahreyn’de bulunan ABD’ye ait erken uyarı radarını hedef alarak imha ettiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları tarafından yayımlanan 22 numaralı bildiride, saldırının düşman unsurlarına hava sahası ihlallerine ve Hürmüz Boğazı’ndaki petrol kaçakçılığına son vermeleri yönünde ciddi bir uyarı olduğu belirtildi.

Bildiride ayrıca, ihlal ve saldırıların tekrarlanması hâlinde DMO Hava-Uzay Kuvvetleri'nin sınırsız bir karşılaşma için tam teyakkuzda olduğu vurgulandı.

Açıklamada, saldırgan düşmanın aldatmacasına kanarak ihlallere katılan şirketlerin daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında da bulunuldu.