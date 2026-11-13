İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, ABD'nin bölgedeki gelişmelere ve Hürmüz Boğazı'na müdahale etme baskısına bazı ülkelerin boyun eğebileceğine ilişkin haberler üzerine açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakayi, Kore atasözüne atıfta bulunarak, “Leyleğin peşinden uçmaya çalışan serçenin bacakları kırılır” ifadesini kullandı.

Bakayi, İran'a karşı saldırgan eylemlere veya ekonomik teröre doğrudan ya da dolaylı katılımın, deniz birlikleri, destek ekipmanları veya personel gönderilmesi de dâhil olmak üzere, hukuka aykırı ve düşmanca bir tutum anlamına geleceğini belirtti. Bu tür bir katılımın ABD'nin askeri saldırganlığına ve ekonomik terörüne ortak olmak anlamına geldiğini vurgulayan Bakayi, söz konusu eylemlerin BM Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasına aykırı olduğunu ve BM Genel Kurulu'nun 3314 sayılı kararı kapsamında saldırganlık eylemi sayılacağını ifade etti.

“Deniz ulaşımının güvenliğini sağlama” veya “korsanlıkla mücadele” gibi yanıltıcı ifadelerin bu eylemlerin hukuka aykırı ve düşmanca niteliğini değiştirmeyeceğini kaydeden Bakayi, hiçbir ülkenin ABD ile yaptığı ikili anlaşmaların, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesine ve İran'a yönelik askeri saldırganlığa katılmasına gerekçe olamayacağını belirtti.

Bakayi, ABD'nin hukuka aykırı ve saldırgan eylemlerine destek veren ülkelerin, bu tutumlarının doğuracağı sonuçlardan sorumlu tutulacağını vurguladı