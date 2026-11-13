İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutan Yardımcısı Tuğgeneral İzedi, 110 isimsiz şehidin cenaze töreninde yaptığı konuşmada, İslam Devrimi'nin insanlığın manevi ve ahlaki gelişimini hedefleyen bir değerler devrimi olduğunu belirterek şehitlerin bu yolun öncüleri olduğunu söyledi.

Şehitlerin düşmana karşı zafer ve şehadet yoluyla büyük bir manevi mertebeye ulaşmayı hedeflediğini ifade eden İzedi, isimsiz şehitlerin Hazreti Fatıma'nın izinden yürüdüğünü dile getirdi.

Düşman son savaşlarda doğrudan müdahale etmek zorunda kaldı

İslam Devrimi'nin ilerleyişinin düşmanı çaresiz bıraktığını belirten İzedi, 12 Gün Savaşı ve Ramazan Savaşı'nda düşmanın doğrudan sahaya girmek zorunda kaldığını söyledi. İzedi, bunun nedeninin, düşmanın desteklediği unsurların artık İran İslam Devrimi'ne karşı mücadeleyi yürütememesi olduğunu ifade etti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin şehit komutanlarının ülkenin savunmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten İzedi, Selami, Reşid, Bakiri, Şadmani, Peraftahar ve Hacı Zade gibi komutanların İran halkı için güçlü ve aşılmaz bir savunma hattı oluşturduğunu söyledi.

İran'ın füze gücü düşmana karşı durmaya devam ediyor

İran'ın füze kapasitesine de değinen İzedi, cephede görev yapan füze komutanlarının yaklaşık 2 tonluk savaş başlığı taşıyan füzeleri 1.500 kilometre mesafeye gönderebildiklerini belirtti. Bu kapasiteye ulaşmak için büyük çaba gösterdiklerini söyleyen İzedi, başarıyı Allah'ın yardımıyla açıkladı ve füzenin hedefi vurmasını da ilahi iradeye bağladı.

ABD uçak gemileri İran kıyılarından yüzlerce kilometre uzaklaştı

Bölgedeki askeri duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzedi, dünyanın en büyük askeri gücünün bugün ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu savundu. ABD uçak gemilerinde görev yapan askerlerin moral kaybı yaşadığını belirten İzedi, ABD gemilerinin İran'ın deniz sınırlarına yaklaşmaya cesaret edemediğini ve yüzlerce kilometre uzakta kaldığını belirtti.

İzedi, bölgedeki ABD üslerinin İran güçlerinin saldırılarına hedef olduğunu, düşmanın hem denizde hem karada İran Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinden çekindiğini söyledi. ABD'nin füze stoklarının ciddi ölçüde azaldığını kabul ettiğini öne süren İzedi, mevcut durumun düşman açısından jeopolitik bir sarsıntı yarattığını ifade etti.

Şehitlerin cenaze töreni, İran halkının direniş mesajı

110 isimsiz şehidin cenaze törenine yoğun katılıma dikkat çeken İzedi, İran halkının 46 yıldır şehitleri karşılamaya devam ettiğini belirtti. Şehitlerin ülkeye yönelik saldırılar karşısında zafer kazandığını ve halka zafer getirdiğini söyledi.

İran halkının şehadet kültürüne sahip olduğunu ve her türlü saldırı karşısında sonuna kadar direneceğini vurgulayan İzedi, kadınların da meydanlarda yer alarak ülkelerini sonuna kadar savunacaklarını gösterdiğini dile getirdi.

İzedi, halkına dayanan ve vatandaşları ülkelerinin yıkılmasına, kazanımlarının kaybedilmesine izin vermeyen bir yönetimin mutlaka galip geleceğini belirterek, “Düşman bilsin ki halkımız dimdik ayakta ve bundan sonra da direnişini sürdürecek” dedi