Cumhuriyetçilerin ABD ara seçimlerindeki yenilgisi, yalnızca parti bazında bir başarısızlık veya Kongre'deki güç dengesinin değişimi olarak değerlendirilemez. Bu gelişme, Donalt Trump yönetiminin iç kısıtlamalarının arttığının ve Washington'un dış politikasını uygulama kapasitesinin zayıfladığının bir göstergesidir. Bu yenilginin önemi; İran'la yaşanan çatışmanın sonuçları, Amerikan vatandaşları için artan ekonomik maliyetler ve kamuoyunun Beyaz Saray'ın uzlaşmaz politikalarından duyduğu memnuniyetsizlik bağlamında ele alındığında daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından üst düzey ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamalar da bu değerlendirmeyi doğrulamaktadır. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran savaşını Cumhuriyetçilerin yenilgisindeki ana faktör olarak nitelendirirken; Trump da bu çatışmanın akaryakıt fiyatlarının artışında ve seçmen memnuniyetsizliğinde rol oynadığını itiraf etmiştir. Bu tutumlar, ABD yönetiminin dış politikadaki hamlelerinin, ülkenin iç siyasi dengelerinde belirleyici unsurlardan birine dönüştüğünü göstermektedir.

Savaşın bedeli sandığa yansıdı

Cumhuriyetçilerin yenilgisinin en önemli boyutlarından biri, İran’la yaşanan çatışmanın ekonomik sonuçlarının Amerikan vatandaşlarının seçmen davranışları üzerindeki doğrudan etkisidir. Artan akaryakıt fiyatları, enerji piyasasındaki aksamalar ve bölgede istikrarsızlığın süreceğine dair endişeler, Trump’ın dış politikasını Amerikalıların günlük yaşamında somut bir mesele haline getirdi.

Aslına bakılırsa Trump yönetimi stratejik bir çelişkiyle karşı karşıya kaldı; Beyaz Saray, caydırıcılık gücünü artırmak ve iradesini İran’a kabul ettirmek amacıyla yüksek maliyetli bir çatışmaya girdi, ancak bu kararın ekonomik sonuçları ABD’nin içine geri döndü ve bu politikanın başlatıcısı olan aynı yönetimin siyasi konumunu zayıflattı.

Konunun önemi, Washington’un dış politikasının maliyetlerini ABD sınırları dışında tutmayı başaramamasından kaynaklanmaktadır. Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ve küresel enerji piyasası, büyük güçlerin güvenlik ve askeri kararlarının iç ekonomiyi ve nihayetinde vatandaşların seçmen davranışlarını doğrudan etkileyebileceğini gösterdi.

Trump’ın Kongre’deki manevra alanı daraldı

Demokratların hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da zafer kazanması, Cumhuriyetçilerin yenilgisinin en önemli kurumsal sonucu oldu. Kongre’deki kompozisyonun değişmesiyle birlikte Trump yönetimi, başkanlığının son iki yılında çok daha zorlu bir siyasi ortamla karşı karşıya kalacak.

Demokratlar artık hükümetin icraatlarını denetleme, soruşturma komiteleri kurma, hükümet yetkililerini ifadeye çağırma ve Beyaz Saray’ın kararlarını inceleme konusunda daha büyük bir kapasiteye sahip bulunuyor. Ayrıca bütçenin onaylanması ve hükümetin yasal tasarılarının ilerletilmesi süreci daha fazla siyasi engelle karşılaşacaktır.

Elbette bu gelişme, Trump’ın dış politikadaki yetkilerinin tamamen elinden alındığı anlamına gelmemektedir. Trump, silahlı kuvvetlerin komuta kademesi, yaptırımların uygulanması ve diplomatik ilişkilerin yönetilmesi alanlarında hâlâ geniş yetkilere sahiptir; ancak aldığı kararların siyasi maliyeti artacaktır.

Öte yandan Cumhuriyetçiler de 2028 seçim yarışını göz önünde bulundurarak, kendi siyasi geleceklerini tehlikeye atabilecek politikalara kayıtsız şartsız destek verme konusunda daha az istekli olacaklardır. Dolayısıyla seçim yenilgisi, Cumhuriyetçi Parti içinde İran’la çatışmacı politikanın sürdürülmesine ilişkin iç ayrışmaları daha da şiddetlendirebilir.

Trump’ın yenilgisinin ABD’nin müttefikleri ve rakipleri için anlamı

Bu gelişmenin yansımaları ABD’nin iç sınırlarıyla sınırlı kalmamaktadır. Cumhuriyetçilerin yenilgisinin en önemli etkilerinden biri, Washington’ın müttefikleri ve rakiplerinin, bu ülkenin politikalarının sürdürülebilirliği ve güvenilirliği hakkındaki hesaplamalarında yaşanabilecek olası değişimdir.

ABD’nin müttefikleri, özellikle Avrupa ülkeleri ve Washington’ın Asyalı ortakları, artık Trump yönetiminin iç kısıtlamalarına dair daha fazla işaretle karşı karşıyadır. Bu durum, Beyaz Saray politikalarının devamlılığına ilişkin şüpheleri artırabilir; zira ABD yönetiminin kararları, eskisinden çok daha fazla bu ülkenin içindeki güç dengesinin etkisi altında kalacaktır.

Washington’ın rakipleri için de bu koşullar, pazarlık gücünü artırma ve diplomatik girişimleri sürdürme konusunda fırsatlar yaratabilir. Daha önceden ABD’nin siyasi ve ekonomik baskılarıyla karşı karşıya kalan ülkeler, artık kendi hesaplamalarında Trump’ın politikalarının iç destekten yoksun kalmasından faydalanabilirler.

Bununla birlikte, ABD Başkanı Trump’ın öngörülemez davranış ihtimali göz ardı edilmemelidir. Trump, içteki yenilgiyi telafi etmek ve siyasi itibarını yeniden tesis etmek amacıyla dış başarılar sergileme arayışına girebilir; bu durum, dış politikada riskli davranışların artmasına bile yol açabilir.

Tahran ve Washington’daki siyasi denge değişimi

Bu süreçte İran dosyası, yeni gelişmeler arasında özel bir konuma sahiptir. İran’a karşı yürütülen savaş, Beyaz Saray’ın beklediği siyasi sonuçları doğurmakla kalmamış, aynı zamanda ekonomik ve siyasi maliyetleri Cumhuriyetçilerin konumunu zayıflatan unsurlardan birine dönüşmüştür.

Bu durum, baskı ve çatışma politikasının, Amerikalı karar vericilerin varsayımlarının aksine, her zaman Washington’ın pazarlık gücünü artırmadığını göstermektedir. Bazen karşı tarafın direnişi ve bir çatışmanın ekonomik ve güvenlik bağlamındaki yansımalarının büyümesi, ABD yönetimi açısından bu politikanın sürdürülme maliyetini artırabilmektedir.

Bu perspektiften bakıldığında, ara seçimler parti bazlı bir rekabetin ötesinde değerlendirilmelidir. Bu seçimler, Washington’ın sınır ötesi hedefleri ile bu hedeflerin maliyetlerini karşılama konusundaki iç siyasi kapasitesi arasındaki uçurumu daha belirgin hale getirmiştir.

ABD’nin uluslararası gücü yalnızca bu ülkenin askeri ve ekonomik kapasitesine bağlı değildir; kararların meşruiyeti, stratejilerin istikrarı, kamuoyunun desteği ve müttefiklerin güveni de bu gücün temel bileşenlerindendir.

Sonuç olarak, Cumhuriyetçilerin yenilgisi, Washington’ın siyasi manevra alanının daraldığının ciddi bir göstergesidir. İran savaşı, en güçlü devletlerin dahi iç maliyetleri göz ardı ederek baskı ve çatışmaya dayalı bir dış politika izleyemeyeceğini ortaya koymuştur. Bu gerçek, halihazırda Trump’ın seçim yenilgisinde ve politikalarının uluslararası itibarındaki düşüşte açıkça yansımaktadır.

