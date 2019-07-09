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9 Temmuz 2019 - 12:03

İran'da artçı sarsıntılar devam ediyor

İran'da artçı sarsıntılar devam ediyor

İran'ın Huzistan eyaletinde dün meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor.

İran'ın Huzistan eyaletinde dün meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor.

İran'ın Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz kentinin 84 kilometre doğusunda bulunan Mescid-i Süleymen kentinde dün 5.7 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Aynı kent bugün de 4,1 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enistitüsü Sismologi Merkezi’ne göre, bu deprem yerel saatle 09.17’de yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde dün meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremde bir kişi yaşamını yitirirken 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

News Code 1879779
Muhammed BURHAN

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