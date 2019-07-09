İran'da artçı sarsıntılar devam ediyor

İran'ın Huzistan eyaletinde dün meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor.
İran'ın Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz kentinin 84 kilometre doğusunda bulunan Mescid-i Süleymen kentinde dün 5.7 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Aynı kent bugün de 4,1 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enistitüsü Sismologi Merkezi’ne göre, bu deprem yerel saatle 09.17’de yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde dün meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremde bir kişi yaşamını yitirirken 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
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