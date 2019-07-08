İran'daki depremde yaralı sayısı arttı

İran'ın güneybatısındaki Mescid-i Süleyman kentinde 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde yaralı sayısı 56'ya yükseldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enistitüsü Sismologi Merkezi’ne göre, bu deprem İran saatiyle 11.30'da yerin 17 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Büyük paniğe neden olan deprem Huzistan eyaletinin yanı sıra Hamedan, Çaharmahal ve Bahtiyari ve Lurestan eyaleti ile Kuveyt'te de hissedildi.

"Deprem bölgesinde petrol tesisleri hasar görmedi"

Huzistan, İlam ve Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletlerinde faaliyet yapan Mescid-i Süleyman Petrol ve Gaz Şirketi Genel Müdürü Kubad Nasıri, şiddetli depremin şirkete ait bazı konutlara hasar verdiğini belirterek, bu şirketin petrol ve gaz tesislerinin depremden etkilenmediğini aktardı.

İran'ın Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz kentinin 84 kilometre doğusunda bulunan Mescid-i Süleymen kentinde bugün 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.