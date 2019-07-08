İran'da şiddetli deprem: 1 ölü, 40 yaralı

İran'ın Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz kentinin 84 kilometre doğusunda bulunan Mescid-i Süleymen kentinde 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Mescid-i Süleymen Valisi Haydar Hücceti-Niya bu kentte deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığını açıklayarak, "Şu ana kadar bir kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı." dedi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enistitüsü Sismologi Merkezi’ne göre, bu deprem İran saatiyle 11.30'da yerin 17 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Paniğe neden olan deprem Huzistan eyaletinin yanı sıra Hamedan, Çaharmahal-Bahtiyari ve Lurestan eyaletlerinde de hissedildi.