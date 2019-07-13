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13 Temmuz 2019 - 11:03

İran ile Türkiye arasındaki sınır işbirliğinin geleceği çok parlak

İran ile Türkiye arasındaki sınır işbirliğinin geleceği çok parlak

İran'ın Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammedzade, Tahran-Ankara ilişkilerini değerlendirerek, iki ülke arasındaki sınır işbirliğinin geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’na (İRNA) konuşan Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammedzade, son günlerde Türkiye’ye yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Molla Mohammedzade,  İran ve Türkiye sınır bölgelerindeki üst düzey yöneticilerin karşılıklı ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki sınır işbirliğinin geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi.

Son günlerde Hakkari’de düzenlenen "56. Alt Güvenlik Toplantısı"na işaret eden Molla Mohammedzade, toplantıda kaçakçılıkla mücadele konusunda olumlu kararlar alındığını bildirdi.

Son yıllarda Batı Azerbaycan ve Hakkari arasında sınır ve güvenlik alanındaki işbirliğinin arttığına dikkati çeken Molla Mohammedzade, halihazırda bu bölgelerde güvenliğin hakim olduğunu dile getirdi.

Urumiye Valisi Molla Mohammedzade ve beraberindeki heyet, "56. Alt Güvenlik Toplantısı"na katılmak için Hakkari'ye gitmişti. Molla Mohammedzade, toplantı sırasında Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile araya gelerek karşılıklı ilişkileri görüşmüştü.

News Code 1879849
Muhammed BURHAN

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