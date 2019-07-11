İran, Türkiye ve Rusya liderler zirvesinin tarihi belli oldu

Rus TASS haber ajansıdan aktardığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran, Türkiye ve Rusya üç ülke liderlerinin zirvesinin Ağustos ayının başlarında Nur Sultan kentinde düzenlenen Astana oturumu sonrası gerçekleşeceğini söyledi.

Bogdanov, 12. Astana oturumuna Irak ve Lübnan’dan ilk kez gözlemci heyetlerin katılacağını bildirdi.

Bogdanov, Suriye konusunu görüşmek üzere düzenlenen İran, Türkiye ve Rusya arasındaki üçlü zirvenin Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşeceğini belirtti.