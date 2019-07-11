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11 Temmuz 2019 - 13:48

İran, Türkiye ve Rusya liderler zirvesinin tarihi belli oldu

İran, Türkiye ve Rusya liderler zirvesinin tarihi belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran, Türkiye ve Rusya liderler zirvesinin Ağustos ayının başlarında düzenleneceğini söyledi.

Rus TASS haber ajansıdan aktardığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov  basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran, Türkiye ve Rusya üç ülke liderlerinin zirvesinin Ağustos ayının başlarında Nur Sultan kentinde düzenlenen Astana oturumu sonrası gerçekleşeceğini söyledi.

Bogdanov, 12. Astana oturumuna Irak ve Lübnan’dan ilk kez gözlemci heyetlerin katılacağını bildirdi.

Bogdanov, Suriye konusunu görüşmek üzere düzenlenen İran, Türkiye ve Rusya arasındaki üçlü zirvenin Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşeceğini belirtti.

News Code 1879823
Ruya FEREYDUNI

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