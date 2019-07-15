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15 Temmuz 2019 - 15:25

Pompeo'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Pompeo'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Kanunlar yaptırım uygulanmasını gerektiriyor ve yasalar uygun hareket edeceğimizden, Başkan (Donald) Trump'ın da yasalara uyacağından eminim" dedi.

Sputnik'e göre, Washington Post’a demeç veren Pompeo, Rusya’da S-400’leri teslim alan Türkiye’ye uygulanacak ‘cezaların’ yakında gelebileceğini belirtti, "Kanunlar yaptırım uygulanmasını gerektiriyor ve yasalar uygun hareket edeceğimizden, Başkan (Donald) Trump'ın da yasalara uyacağından eminim" dedi.

S-400 savunma sistemlerinin ilk kısmı cuma günü Türkiye’ye gelmişti. ABD yasaları, Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında, Rus savunma sanayii ile ‘önemli’ anlaşmalar yapan ülkelere yönelik yaptırımları zorunlu kılıyor, ancak Trump yönetimi Türkiye'ye nasıl tepki verebileceği konusunda karışık sinyaller veriyor.

News Code 1879903
Azar MAHDAVAN

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