Türkmenistan Cumhurbaşkanı hakkındaki 'öldü' iddiası yalanlandı

Çeşitli Rus medya kuruluşlarında yer alan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov hayatını kaybettiği şeklindeki haberler, Türkmenistan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamayla yalanlandı. Türkmenistanlı yetkililerin Rus Haber Ajansı TASS’a yaptığı açıklamada ‘Kurbankulu Berdimuhammedov’un ölümü hakkındaki çeşitli basın kuruluşlarında flaş olarak geçilen ölüm haberi mutlak bir yalandır denildi.

Kurbankulu Berdimuhammedov’un nerede olduğuna dair 15 Temmuz’dan beri bir açıklama yapılmadı. O tarihte “yeni kitabını yazmak üzere tatil çıktığı” duyurulmuştu.

Bazı Rus medyasında bugün öğleden sonra “flaş" haber olarak Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov’un öldüğünü iddia edilmişti.

Haber Aşgabat’daki kaynaklara dayandırılmıştı. Türkmen muhalif kaynaklar da aynı iddiayı gündeme taşımışlardı. Başka bir iddiaya göre ise Türkmen liderin Almanya’da tedavi gören annesini ziyaret için 12 Temmuz’da özel uçağıyla gizlice Almanya’ya gittiğini belirtiliyor.

Kaynak: HABERRUS