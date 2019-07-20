  1. Dünya
  2. Ortadoğu
20 Temmuz 2019 - 20:12

IKBY'den Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama

IKBY'den Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil'deki Türk Başkonsolosluk görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıyla bağlantılı tüm suçluların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil yaptığı yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın antiterör timleri tarafından yakalandığını hatırlatarak, olayla bağlantılı tüm suçluların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. 

Adil, terörist Dağ'ın yakalanması vesilesiyle güvenlik güçleri ve onlara yardım eden vatandaşlara teşekkür etti.

IKBY Emniyet Müdürlüğü, bugün Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen Mazlum Dağ'ın yakalandığını duyurmuştu.

Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat yaşamını yitirmiş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

News Code 1880019

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler