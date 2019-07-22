Hindistan'daki aşırı yağışlar can almaya devam ediyor

Hindistan Meteoroloji Departmanından (IMD), şiddetli yağışların devam edeceği belirtilerek, Kerala eyaletinin 5 bölgesinde daha önce verilen kırmızı alarm uyarısının 25 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi. Ayrıca, dalga boyunun 10 metreye kadar çıkabildiği vurgulanarak, balıkçılara denize açılmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Eyalette yağış ve sellerden etkilenenler için 27 yardım kampı kurulduğu, aşırı yağışlar nedeniyle Kannur, Malappuram ve Kasargod bölgelerinde yarın eğitime ara verileceği kaydedildi.

Uttar Pradesh eyaletinde farklı bölgelerde yıldırım isabet etmesi sonucu 41 kişi hayatını kaybetmişti. Şiddetli yağışlar nedeniyle bu ay oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 98, Assam'da 62 kişi yaşamını yitirmişti.

Kerala'da geçen yıl haziranda muson mevsiminin başlamasıyla etkili şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA